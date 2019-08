È Anubi, fumetto del vastese Marco Taddei e del pescarese Simone Angelini, il migliore del 2015 secondo i lettori di Repubblica XL. Ieri è stato reso noto il risultato del sondaggio che ha visto Anubi emergere tra 15 fumetti selezionati dalla redazione di XL. Ma per Anubi, edito da GRRRz, non è certamente il primo riconoscimento ottenuto dalla sua pubblicazione, arrivata dopo due anni di vita online, ad oggi.

Come ricorda il sito ufficiale, Anubi ha conquistato le vette delle classifiche:

1° posto nella Top 10 del Mucchio Selvaggio

nella top50 di WIred

nei consigli di Natale di Mangaforever

2° posto nella Top 25 di Giuseppe Palumbo su Cartaresistente

nella top10 di Justindiecomics

nella top20 de Il Manifesto

nella top10 di Fumettologica

nella top15 di Repubblica XL

nella top30 di Prismo

nella top5 de L’Inkiesta

1° posto nella top3 di Comics Country

"Apparso circa due anni fa online, tra anteprime e rivelazioni Anubi ha raccolto un folto seguito di fan e è diventato un libro molto atteso - si legge nella presentazione sul portale della casa editrice -: il primo graphic novel del duo Angelini e Taddei, già autori di due fortunate raccolte delle Storie brevi e senza pietà, che con Anubi sfidano il passo di una storia di ampissimo respiro, ricca di episodi, storie e personaggi, un fumetto-universo che rimarrà a scaffale per numerose letture e riscoperte".

Scrive su Repubblica XL Adriano Ercolani: "Anubi è un libro per molti versi sorprendente, che spicca per la rara abilità di affrontare tematiche già esplorate con spudorata disinvoltura e, conseguente, originalità. L’intuizione è geniale: Anubi, il dio dei morti egizio, assieme ad Horus (divinità cruciale nel pantheon di riferimento), ha smarrito il proprio stato divino. Ora entrambi vivono in dolente esilio dalla passata gloria, conducendo una squallida esistenza in una avvilente cittadina di provincia (“that they forgot to bomb”, direbbe Morrissey), sorta di chiasmo onirico tra Vasto e Pescara (luoghi d’origine degli autori)".

La pagina facebook di Anubi [CLICCA QUI]