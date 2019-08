"Presenterò i risultati di uno studio, commissionato da Vasto2016, in cui compare la graduatoria delle aspettative dei cittadini in ordine agli interventi pubblici necessari". A convocare l'incontro pubblico per il 24 gennaio, alle 17,30, nella sala conferenze degli ex palazzi scolastici è Massimo Desiati, candidato alle primarie con cui il centrodestra a marzo farà scegliere ai cittadini il candidato sindaco per le elezioni comunali di giugno.

"Intitolato Vasto che vogliamo, nel convegno si analizzeranno i dati brainstorming (tecnica creativa di gruppo per far emergere idee volte alla risoluzione di un problema) raccolti e sarà possibile individuare le linee programmatico-amministrative che la prossima Amministrazione comunale dovrà seguire per dar soddisfazione alle attese dei residenti vastesi.

E’ la prima volta che, utilizzando tale metodo, verranno prospettati, in termini di Politica amministrativa, gli interventi indispensabili per riconsegnare speranze e dignità ad una città come Vasto, da troppo tempo mortificata e preda di mediocrità ed indifferenza, intrappolata da interessi individuali e carrierismi politici".