Un lungo applauso accompagna la cerimonia d’intitolazione della tribuna dello Stadio Aragona all’avv. Federico De Mutiis, scomparso il 17 marzo del 2014. Un lungo applauso che ripaga tutto quello che De Mutiis, come dirigente dagli anni’60 in poi, ha fatto per il calcio a Vasto. Un lungo applauso che abbraccia i suoi familiari, presenti ieri allo stadio, e li ribadisce che il loro caro ha lasciato un segno indelebile in città.

La storia è storia e Federico De Mutiis farà sempre parte di questa a Vasto, dove il suo nome sarà sempre legato a quei colori, il bianco ed il rosso, che anche ieri hanno invaso la tribuna e la curva dello Stadio Aragona.

Dalle parole ai fatti. In questi ultimi mesi i dirigenti della Vastese Calcio si sono impegnati affinché questo omaggio si concretizzasse e così è stato. Se ieri in campo Vastese e Pineto non hanno di certo regalato spettacolo [LEGGI], in tribuna – tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo- la cerimonia d’intitolazione ha catturato l’attenzione di tutti, soprattutto dei tifosi vastesi che in curva, con un lungo striscione, hanno ringraziato De Mutiis: ‘Grazie di tutto Avvocato’. Un gesto doveroso nei confronti di un personaggio la cui memoria, lo ripetiamo, vivrà in eterno. Di seguito le parole del figlio Piernicola De Mutiis.