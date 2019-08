Riprende domenica 10 gennaio, alle ore 17,30, la stagione concertistica al Teatro Rossetti con un grande concerto di musica da camera dal titolo Vif et rythmique: Il gran duo concertante. Protagonisti due solisti d'eccezione, Fabrizio Meloni e Takahiro Yoshikawa, che dopo la pubblicazione recente del CD Vif et rythmique dalla celebre casa tedesca Deutsche Grammophon dedicato alla musica francese, si ritroveranno sul palco del Rossetti ad affrontare un affascinante programma che spazierà dal romanticismo al novecento storico.

Fabrizio Meloni, primo clarinetto dellʼOrchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano diplomandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione dʼonore. È vincitore di concorsi nazionali e internazionali, ARD Monaco, Primavera di Praga nel 1986. Ha suonato in tutto il mondo e collaborato con solisti di fama internazionale quali Bruno Canino, Alexander Lonquic, Michele Campanella, Heinrich Schiff, Friederich Gulda, Editha Gruberova, il Quartetto Hagen, M.W Chung, Philip Moll, Riccardo Muti e Daniel Baremboim.

Takahiro Yoshikawa si è laureato in pianoforte nel 1996 presso l'Università Statale di Belle Arti e Musica di Tokyo sotto la guida di Takako Horie. Ha suonato con musicisti di fama internazionale quali Valentino Zucchiatti, Fabrizio Meloni, Domenico Nordio, Ulf Rodenhauser, Jacques Zoon, i Solisti della Scala, il Quartetto d’Archi della Scala e i Cameristi della Scala con i quali ha collaborato in varie occasioni in qualità di pianista in orchestra. Si è esibito come solista al Teatro alla Scala di Milano.

Apertura del botteghino del Teatro un’ora prima del concerto.

Ingresso € 15,00 (studenti € 10,00)

www.teatrorossetti.it