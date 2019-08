Piccolo imprevisto questa mattina presso la sede di via Madonna dell'Asilo del "Pantini-Pudente", dove la caldaia - regolarmente accesa nei giorni precedenti per scaldare le aule - è andata in blocco. All'ingresso del personale scolastico e poi degli alunni, quindi, termosifoni freddi e qualche disagio prontamente segnalato alla redazione di Zonalocale.it: "Siamo in aula con le giacche, fa più freddo dentro che fuori".

Dalla sede centrale, l'Istituto ha fatto sapere di aver prontamente allertato (e sollecitato) gli uffici provinciali per un guasto che comunque è stato presto risolto; più che un vero e proprio guasto tecnico, infatti, si è trattato di un semplice blocco della caldaia, che dopo un paio d'ore è ripartita e i termosifoni hanno ricominciato a funzionare regolarmente. Naturalmente, per via della grandezza degli spazi da riscaldare, qualche lieve disagio si è continuato a registrare per tutta la mattinata, ma considerato che gli impianti sono regolarmente ripartiti già da domani tutto dovrebbe tornare alla normalità.