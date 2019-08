La terza edizione della mostra-concorso di arte presepiale di San Salvo - promossa dal Comune e organizzata da Michele Daniele e Nicola Besca con la sponsorizzazione di alcune ditte locali - si è chiusa con ottimi numeri che hanno migliorato le performance delle edizioni precedenti: 1300 visitatori, infatti, il 30 per cento in più rispetto allo scorso anno, hanno visitato l’esposizione ospitata presso la sala romana del Museo archeologico civico, concessa dalla Soprintendenza Archeologica di Chieti e dalla cooperativa Parsifal. A decretare i vincitori la giuria popolare supportata nella scelta dal giudizio della giuria qualificata, composta dai pittori Paolo De Giosa e Davide Scutece e dallo scultore Claudio Gaspari. Presenti alla cerimonia, gli assessori alla Cultura Giovanni Artese e alle Politiche sociali Maria Travaglini che hanno evidenziato il valore artistico delle opere esposte.

Primo classificato è risultato Antonio Stivaletta, secondo classificato don Vincenzo Giorgio, terzo classificato Fir Cb San Vitale, quarto classificato Istituto Comprensivo n. 1 – Scuola Infanzia via Firenze. Artisti pari merito Daniele Cece, Ottavio Cilli, Claudia Cilli/Esperiana Cilli/Maria Giovanna Lacanale, Angela Tuccillo, Ivana Cilli, Fernanda Ciurlia, Mario Comparelli, Cse “Il mosaico” – Comune San Salvo, Giuseppe D’Addario, Vladimira Di Lello, Angelo Molfetta, Donato Palmieri, Istituto Comprensivo n. 2 - Scuola infanzia S. Antonio, Mario Piedigrosso, Emilio Santoro, Roberta Tramonte e Vincenzo Monaco (fuori concorso).

Soddisfatto il commento del sindaco Tiziana Magnacca: "È un’iniziativa che l’amministrazione comunale ha sostenuto per ribadire i valori della tradizione presepiale che, come dimostrano i visitatori che questa mostra ha ottenuto, è in crescita per un ritrovato interesse per questa singolare forma di espressione legata al mistero della Natività".