Domenica 10 gennaio la Podistica Vasto ospiterà la prima prova dei Campionati Regionali di Cross nel suggestivo scenario del Bosco di Don Venanzio a Pollutri, gara omologata Fidal e organizzata in collaborazione con il tecnico Alessandro Brattoli.

La mattinata si articolerà in 3 momenti, si inizia alle 9.40 con la categoria Allievi che percorreranno 5 km all'interno della Riserva, per poi proseguire alle 10.10 con la partenza delle Atlete Donna categoria Allieve (4 km), Juniores (6 km), Senior e Promesse (8 km) per completare alle 11.10 con la partenza degli Atleti Uomini categoria Juniores (8 km) e Promesse e Senior (10 Km). Le iscrizioni alla gara possono essere effettuate direttamente sul sito della Fidal entro il giorno 8 gennaio.

"Siamo lieti di ospitare nuovamente quest'anno la prima prova dei Campionato Regionale di Cross - dichiara il presidente della Podistica Vasto, Antonia Falasca -. Come 2 anni fa abbiamo riproposto il percorso all'interno della Riserva del Bosco di Don Venanzio, che ben si presta a questa tipologia di prova. Si prevede la partecipazione di circa 200 atleti delle varie categorie, provenienti da tutto Abruzzo, ed è questa una buona partenza per l'anno agonistico 2016 e di grande soddisfazione e valore per la nostra società. Ringrazio il Comune di Pollutri e il Consorzio Sagrus per la concessione degli spazi della Riserva e invito tutti gli appassionati di sport a raggiungerci domenica mattina".

Intanto l'attività dei podisti vastesi non si è fermata durante questi giorni di feste. Nella giornata dell'Epifania Nicola Delli Benedetti ha partecipato al Cross Trail della Befana a Celano e Nicolino Catalano ha corso la mezza maratona dei Magi a Porto D'Ascoli.