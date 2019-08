E' trascorso oltre un mese dall'ondata di maltempo di fine novembre, ma il fango è ancora lì a otturare i tombini. E col ritorno della pioggia le strade sono diventate piscine. Succede a Vasto Marina, dove si moltiplicano le segnalazioni dei residenti del quartiere attorno alla ex stazione ferroviaria di piazza Fiume.

Le foto riguardano gli accumuli di fango in via Donizetti e in via Sebenico, che non sono le uniche in cui si attende da una quarantina di giorni un definitivo intervento di rimozione dei detriti. Intanto, proprio all'interno dell'area di risulta dell'ex scalo Fs, è tornato il buio pesto nel mega parcheggio: la pubblica illuminazione è spenta da settimane.