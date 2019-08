Una vittoria nella calza della Befana per la Bcc Generazione Vincente Vasto Basket ed entusiasmo che torna a far sperare per centrare una salvezza che tutti vogliono. Contro Monteroni i biancorossi trovano un Casettari davvero in giornata, autore di 23 punti ed una prestazione davvero quasi perfetta. Alla fine il match termina 76-64 a favore dei padroni di casa che tornano a sorridere dopo la sconfitta di domenica con Bisceglie. Tra due settimane, dopo la sosta, i ragazzi di coach Luise saranno di scena a Senigallia, squadra con la quale la Vasto Basket trovò nel girone di andata la prima vittoria stagionale.

La partita. Prima gara casalinga del 2016 per la Bcc Generazione Vincente Vasto Basket che si presenta davanti al proprio pubblico reduce dalla sconfitta di tre giorni fa contro Bisceglie. Di fronte la Quarta Caffè MD Discount Monteroni, squadra che in trasferta da il meglio di sé. Coach Sergio Luise si affida all’ormai collaudato quintetto piccolo composto dal play Tracchi, da Dipierro nel ruolo di playguardia, Jovancic Ala Piccola, Di Tizio Ala Grande e Casettari Pivot.

Al primo canestro realizzato della gara, peluche in campo dalle tribune per l’iniziativa Teddy Bear Toss. I pupazzi verranno donati al reparto pediatria di Vasto così come accaduto lo scorso anno. I primi cinque minuti della gara registrano un sostanziale equilibrio e ritmi di gioco abbastanza intensi. I padroni di casa sono avanti di tre dopo il canestro di Dipierro (9-6) che costringe coach Manfreda a richiedere subito timeout. Al rientro in campo Di Tizio va subito a canestro in palleggio, arresto e tiro (11-6). Nel finale del primo quarto arriva la risposta del Monteroni che alla fine chiude a meno due (16-14). Ad aprire le danze del secondo periodo è Poti dai tre punti (16-17), riportando così avanti di uno la sua squadra. I minuti successivi sono belli da vedere: una serie di botta e risposta tra i due quintetti a canestro continua a far rimanere in equilibrio la gara (25-24). A tre minuti dalla fine i biancorossi siglano un parziale che alla fine li porterà a +7 (massimo vantaggio sino a quel momento) con il piazzato da due di Tracchi. Monteroni risponde con Potì, mano calda dall’arco dei tre punti (37-34). Ed è con lo stesso risultato che si alla pausa lunga.

Vasto di certo vuole portarsi a casa questa partita e nel terzo quarto, spinta dall’ottimo contributo di Dipierro e Casettari, è ancora avanti 43-38 a sei minuti e quaranta dalla fine. Successivamente i biancorossi concedono qualcosina di troppo in difesa agli avversari, i quali tornano vicini (47-43). L’allenatore di Vasto chiama immediatamente timeout, richiedendo a gran voce più attenzione e aggressività in difesa. Per un attimo Monteroni pareggia i conti (48-48), ma Vincenzo Dipierro si alza dai tre punti e ribadisce l’importanza di portarsi a casa la vittoria questo pomeriggio (51-48). Dalla lunetta Mocavero risponde con un due su due (51-50). Dall’altra parte Casettari si conferma in giornata e dai tre punti la butta dentro (54-50). Il penultimo atto del match si chiude con i vastesi avanti 58 a 52. Cercare di contenere gli attacchi uno contro uno spalle a canestro di Macavero in primis e poi essere lucidi in attacco. Questo il compito al quale sono chiamati i biancorossi nell’ultimo periodo. Dopo i primi due minuti il vantaggio dei casalinghi è di sette punti. Ma tra le fila di Monteroni c’è anche un certo Potì da tenere sott’occhio, sia dall’arco dai tre punti che nell’uno contro uno in penetrazione. È proprio lui a realizzare il canestro del meno cinque (62-57). Il fallo di Di Tizio dai tre punti- proprio su Potì- permetterà a quest’ultimo di andare in lunetta e portare i suoi sul meno due (62-60). Ci pensa Jovancic un minuto più tardi a riportare la calma, facendo quello che gli riesce meglio: segnare dai tre punti (65-60). Il cronometro non si ferma e si arriva agli ultimi tre minuti di gioco con i vastesi avanti 67-61 dopo l'ennesimo canestro di Casettari. Nei minuti finali Monteroni molla e la Vasto Basket porta a casa una vittoria più che preziosa. Al PalaBcc finisce 76-64.

Bcc Generazione Vincente Vasto Basket - Quarta Caffè MD Discount Monteroni 76-64

Vasto Basket: Grassi 2, Dipierro 13, Tracchi 15, Di Tizio 5, Ierbs 2, Jovancic 16, Casettari 23, Pace, Cordici, Cicchini n.e. Coach: Sergio Luise.

Monteroni: Ingrosso 2, Paiano 4, Gianluca n.e., Ianuale 11, Potì 23, Prete, Pinto 3, Mocavero 17, Calasso n.e., Martina 4. Coach: Stefano Manfreda.