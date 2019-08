Si è disputato ieri, martedì 5 gennaio, la prima edizione del Torneo della Befana, un quadrangolare di pallavolo riservato alla categoria under 15 maschile. Presso la palestra L. D’Adamo di Vasto, sono scese in campo l’Impavida Ortona, la Polisportiva Francavilla, la BTS San Salvo e la locale formazione dell’Enjoy Volley Vasto. La prima partita, tra l’Impavida e la BTS, ha visto imporsi i ragazzi bianco-azzurri di coach Tommaso Flacco. I sansalvesi, allenati da mister Pascal Di Cesare, nonostante un inizio scoppiettante e la vittoria del primo set, hanno dovuto arrendersi per 2-1. In evidenza entrambi gli attacchi delle due formazioni, in particolare con il gioco sulle ali.

Nel secondo match la Polisportiva Francavilla ha battuto 2-1 l’Enjoy al termine di una partita combattuta ed equilibrata. Infatti, il primo set è terminato col punteggio di 26-24 a favore dei ragazzi di mister Emanuele Olivieri, mentre il secondo 25-14 per i vastesi di coach Luigi Del Casale. Nel terzo set, terminato 15-11, i ragazzi di Francavilla hanno avuto il merito e la capacità di esprimere maggior lucidità nelle fasi cruciali, riuscendo sempre a stoppare i vari tentativi operati dai ragazzi dell’Enjoy di riaprire le sorti di una gara comunque ben impostata. Da citare la positiva prestazione dei due palleggiatori Nicola Gaetano (Impavida) e Lorenzo Menna (Enjoy) per l’ottima distribuzione del gioco e dell’opposto vastese, Dario Giardini, miglior realizzatore.

La finalina per il terzo e quarto posto ha visto imporsi la BTS San Salvo per 3-0 sui ragazzi vastesi. Entrambi gli allenatori hanno dato spazio a coloro che avevano giocato meno nei primi incontri, ma la partita è stata ugualmente combattuta ed emozionante. Scoppiettante, invece, è stata la finale tra l’Ortona e il Francavilla. Due set giocati punto a punto (28-26, 25-21) che hanno evidenziato una lieve superiorità dell’Impavida nei confronti di una Polisportiva che ha lottato con grande animosità, ma che alla distanza è calata anche per l'ottima ricezione e le grandi difese degli ortonesi.

A fine serata, il commento di Carlo Menna, direttore sportivo dell’Enjoy Volley Vasto: “Nonostante il quarto posto finale, siamo soddisfatti di come i nostri ragazzi abbiano affrontato queste due gare per noi molto impegnative. Sottolineo l’ottimo lavoro che sta svolgendo il nostro allenatore Luigi: con calma e sapienza sta facendo maturare i nostri giovani. Faccio i complimenti a Tommaso, Emanuele e Pascal per l’ottimo livello raggiunto dalle loro squadre. Il tasso tecnico del torneo è stato di buon livello per cui mi auguro che possa diventare un appuntamento fisso ogni anno in modo da far crescere la pallavolo maschile anche nella nostra città. Un ringraziamento particolare va anche al numeroso e caloroso pubblico presente che, nonostante la temperatura polare (come al solito il riscaldamento non ha funzionato), ha saputo riscaldare l’ambiente con cori, applausi per tutti e vari giri di ola".

riceviamo e pubblichiamo