Si conclude oggi 6 gennaio la riuscitissima mostra della prima edizione del "Presepe green" a Cupello, organizzato dalla scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale. Nella sala consiliare si possono ancora ammirare i presepi realizzati con materiale di recupero e identificativo da associazioni, attività, scuole e privati.

Alle ore 16.00, nella sala multimediale, inoltre, si terrà la proiezione di Frozen; per l'occasione saranno presenti alcuni personaggi fantastici: Elsa, Anna e Olaf.

"Un pomeriggio spensierato per grandi e piccini – dicono gli organizzatori – per concludere le festività natalizie. Un sogno che si avverà: tra il pubblico i veri personaggi che riempiono i sogni dei nostri bambini. E poi la mitica Befana con dolci leccornie per tutti".