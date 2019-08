Sorride anche in campionato l’U.s. San Salvo. Dopo aver conquistato la Coppa Italia regionale ad Ortona, questo pomeriggio al Bucci ha superato il Sambuceto con il risultato di 2-1. Tre punti importanti per la classifica. Guardando la classifica, i biancazzurri accorciano le distanze dal Pineto, Morro d'Oro e Martinsicuro attualmente distanti solo due punti. Prima partita da titolare per il giovane Tafili, neo-arrivato alla corte di mister Rufini.

Le reti decisive sono arrivate entrambe nel primo tempo. La prima, quella siglata da Ianniciello arrivata al trentatreesimo. La seconda, appena due minuti più tardi, realizzata dall'instancabile Di Ruocco. Nella ripresa gli ospiti erano riusciti ad accorciare le distanze a due minuti dalla fine, senza riuscire però a trovare il pareggio negli ultimi istanti del match. Al settantasettesimo capitan Marinelli ha dovuro lasciare il rettangolo di gioco a causa dell'espulsione per somma di ammonizioni. Rimasti in dieci anche gli ospiti in precedenza-cinque minuti prima- a causa del rosso mostrato nei confronti di Di Vita.

Ancora in festa, l'U.s. San Salvo tornerà in campo questa domenica a Miglianico. La scalata verso i posti più alti della classifica continua ed i ragazzi di mister Rufini non hanno intenzione di abbandonare le speranze di poter rimontare. La vetta dista attualmente dodici punti, ma questo non preoccupa la società del presidente Evanio Di Vaira. In fondo, la speranza è l'ultima a morire.

Tutti i risultati della diciottesima giornata

Acqua e Sapone-Martinsicuro 2-3

Alba Adriatica-RC Angolana 2-3

Capistrello-Migliancio 2-1

Francavilla-Celano 2-1

Morro d'Oro-Val di Sangro 2-1

Paterno-Montorio 1-1

San Salvo-Sambuceto 2-1

Torrese-Cupello 0-4

Vastese-Pineto 0-0

La classifica

Vastese 42

Paterno 39

Martinsicuro 32

Morro d'Oro 32

Pineto 32

San Salvo 30

RC Angolana 29

Miglianico 25

Capistrello 24

Cupello 24

Alba Adriatica 23

Montorio 20

Sambuceto 20

Torrese 18

Val di Sangro 16

Francavilla 14

Celano 11

Acqua e Sapone 10