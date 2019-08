Non si ferma la voglia di rimonta del Cupello Calcio. Nella prima gara del girone di ritorno i rossoblù battono 4-0 una Torrese ancora scossa dalla scomparsa del proprio presidente. Con questi tre punti i ragazzi di mister Di Francesco si portano a meno otto atto dalla zona playoff, ora più vicina. Da registrare l'esordio in maglia rossoblù del giovane Cristopher D'Alessandro, subentrato nei minuti finali della gara al posto di D'Adamo. Prima convocazione per l'altro neo arrivato alla corte di mister Di Francesco, Cassana (classe 1996).

Per quanto riguarda la partita andata in scena questo pomeriggio, i rossoblù sono riusciti a passare in vantaggio al ventitreesimo grazie al sigillo realizzato da Avantaggiato su rigore. Il raddoppio, firmato da D'Antonio, è stato concretizzato ad un minuto dal termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa Quintiliani dal dischetto ha permesso ai suoi di portarsi avanti di tre reti, che poi diventeranno quattro grazie alla rete di Monachetti (trentasettesimo del secondo tempo). Una vittoria che da coraggio e forza a questa formazione che ora si trova a meno otto punti dalla zona playoff. Si respira tutt'altra aria a Cupello rispetto alle prime battute della stagione. Il 2016 è partito bene e sarà compito di Avantaggiato e compagni continuare verso questa direzione.

Tutti i risultati della diciottesima giornata

Acqua e Sapone-Martinsicuro 2-3

Alba Adriatica-RC Angolana 2-3

Capistrello-Migliancio 2-1

Francavilla-Celano 2-1

Morro d'Oro-Val di Sangro 2-1

Paterno-Montorio 1-1

San Salvo-Sambuceto 2-1

Torrese-Cupello 0-4

Vastese-Pineto 0-0

La classifica

Vastese 42

Paterno 39

Martinsicuro 32

Morro d'Oro 32

Pineto 32

San Salvo 30

RC Angolana 29

Miglianico 25

Capistrello 24

Cupello 24

Alba Adriatica 23

Montorio 20

Sambuceto 20

Torrese 18

Val di Sangro 16

Francavilla 14

Celano 11

Acqua e Sapone 10