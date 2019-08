Nel giorno dell'epifania anche nel Campionato di Promozione si è tornati in campo. Ultima gara del girone di ritorno per le formazioni abruzzesi. Brutte notizie per il Casalbordino che, davanti al proprio pubblico, prima si porta avanti sul 3-1 contro il Villa 2015 e successivamente si fa rimontare clamorosamente, fino a perdere per 4-3. Tre gol subiti in diciassette minuti, dal ventesimo della ripresa in poi in concomitanza con l'uscita di Di Pasquale dal rettangolo di gioco. Una sconfitta che non ci voleva. A sbloccare il risultato ci aveva pensato Soria all'ottavo minuto. Esattamente venti minuti più tardi Bolognini aveva riportato i conti alla pari. I casalesi, trascinati dai gol di Mucci (40' e 50'), erano poi riusciti ad portarsi avanti 3-1. Dal ventesimo in poi i casalesi hanno combinato un vero e proprio pasticcio, permettendo agli avversari di vincere grazie ai gol di Di Crescenzo, Bolognini e Leombruno.

Ottiene un solo punto il Vasto Marina sul campo del River Casale. Un punto più che prezioso se si va a vedere il numero degli assenti di quest'oggi tra le fila vastesi. Mancavano all'appello infatti gli squalificati D'Aprile, Bozzelli e Di Biase, e gli infortunati Villamagna e Marinelli. Anche nel corso della partita di questo pomeriggio mister Cesario ha dovuto fare a meno di Muratore, Cesario e Piermatteo- tutti e tre usciti per infortunio. Ecco perchè il punto ottenuto oggi in trasferta dai vastesi risulta essere più che prezioso.

Tutti i risultati dell'ultima giornata d'andata

Casalbordino-Villa 2015 3-4

Castello-Fossacesia 0-1

Fara San Martino-Castiglione Valfino 1-2

Pinetanova-Passo Cordone 1-2

Pro Sulmona- Palombaro 2-0

River Casale-Vasto Marina 0-0

Silvi-Penne 0-1

Torre Alex-Il Delfino Flacco Porto 0-0

Virtus Ortona-Bucchianico 0-1

La classifica

Il Delfino Flacco Porto 34

Penne 34

Pro Sulmona 32

Vasto Marina 29

Fossacesia 27

Passo Cordone 27

Casalbordino 26

River Casale 25

Silvi 25

Castello 23

Bucchianico 21

Torre Alex 21

Fara San Martino 18

Villa 18

Virtus Ortona 15

Castiglione Valfino 13

Palombaro 13

Pinetanova 12