Un pareggio contro il Pineto nella prima gara del 2016 per la Vastese Calcio. Risultato più che giusto dopo una gara che ha regalato poche emozioni- le condizioni del campo in questo non hanno aiutato- e che alla fine non fa cambiare le gerarchie della classifica ai vertici. Il Paterno, infatti, ha pareggiato in casa col Montorio (1-1). Durante la pausa tra il primo e secondo tempo si è tenuta la cerimonia d'intitolazione della tribuna dello Stadio Aragona all'avv. Federico De Mutiis, uomo che ha segnato la storia del calcio vastese. Presenti durante la cerimonia i famigliari e la moglie dell'avvocato, visibilmente emozionati [VIDEO].

La partita- Un’epifania all’insegna del big match di eccellenza allo Stadio Aragona di Vasto. Vastese e Pineto si affrontano nella prima gara del girone di ritorno. Una partita tra due squadre le cui qualità sono state espresse già nella prima parte del campionato, anche se gli ospiti- reduci dalla sconfitta in finale di Coppa Italia col San Salvo- hanno racimolato pochi punti, rispetto ai buoni propositi iniziali. Primo tempo con poche emozioni. La prima azione degna di nota arriva al settimo. Balzano serve Iaboni con una palla filtrante in area. L’attaccante biancorosso sfiora il gol, guardando la sfera uscire alla sinistra del palo. Passano dodici minuti e la Vastese deve dire grazie a Cattafesta che sul tiro di Orta in area compie il miracolo.

Al ventitreesimo ci prova dal limite D’Alessandro, ma non riesce ad infilarla dentro. Passano i minuti e le due squadre si fronteggiano senza rendersi poi così troppo pericolose. Al trentasettesimo ottima azione personale di De Fabritiis. Il terzino biancorosso riceve palla sulla fascia sinistra, si accentra e carica il destro. La palla esce sul fondo. Successivamente non ci saranno altre occasioni e il direttore di gara, dopo due minuti di recupero, manderà le squadre negli spogliatoi. La ripresa si apre con una punizione insidiosa di Iaboni che anche stavolta non trova il decimo sigillo stagionale e lascerà il posto a Faccini nei minuti successivi. L’orologio sembra andare più veloce del solito e di occasioni se ne vedono poche. Una arriva all’ottantunesimo dai piedi di Antenucci. Cattafesta si ripete e salva i suoi dal pericolo. Malgrado i tentativi finali dei biancorossi e degli ospiti, la partita termina a reti inviolate.

LA LOTTERIA NATALIZIA- Sono stati sorteggiati ieri- al termine della gara col Pineto- i numeri vincenti della lotteria natalizia della Vastese Calcio. A seguire l'elenco dei numeri estratti con i relativi premi.

1° premio: n°1968 BL. n°40 (Divano letto);

2° premio: n°2296 BL. n°46 (Smartphone);

3° premio: n°3140 BL. n°63 (6 bottiglie di bollicine pregiate);

4° premio: n°2815 BL. n°57 (certificazione Eipass Informatica);

5° premio: n°3559 BL. n°72 (certificazione B2 inglese);

6° premio: n°1928 BL. n°39 (buoni carburante);

7° premio: n°1029 BL. n°21 (felpa ufficiale Vastese Calcio);

8° premio: n° 1047 BL. n°21 (maglia ufficiale Vastese Calcio -biancorossa).

Vastese Calcio-Pineto 0-0

ammoniti: Natalini (V), Orta, Camporesi (P)

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro, Giuliano, Natalini, Balzano (87’ entra Polisena), D’Alessandro,Tarquini, (Iaboni 78’ entra Faccini), Giansante (al 73’ entra Marfisi); a disposizione: Digifico, Sorianello, Della Penna, Di Biase. Allenatore: Colavitto.

Pineto: Cattenari, Camporesi, Maloku, Rachini (29’ entra Rachini), Assogna, Fruci, Colleluori (91' entra Antonini), Francia, Orta, Cacciatore, Antenucci; a disposizione: Mazzocchetti, Ciminà, Di Donato, Ferretti, Ndiaye. Allenatore: Donatelli.

Tutti i risultati della diciottesima giornata

Acqua e Sapone-Martinsicuro 2-3

Alba Adriatica-RC Angolana 2-3

Capistrello-Migliancio 2-1

Francavilla-Celano 2-1

Morro d'Oro-Val di Sangro 2-1

Paterno-Montorio 1-1

San Salvo-Sambuceto 2-1

Torrese-Cupello 0-4

Vastese-Pineto 0-0

La classifica

Vastese 42

Paterno 39

Martinsicuro 32

Morro d'Oro 32

Pineto 32

San Salvo 30

RC Angolana 29

Miglianico 25

Capistrello 24

Cupello 24

Alba Adriatica 23

Montorio 20

Sambuceto 20

Torrese 18

Val di Sangro 16

Francavilla 14

Celano 11

Acqua e Sapone 10