Si celebra oggi la Giornata Missionaria dei ragazzi, promossa dalla fondazione Missio, nata nel 2005 per volontà della Conferenza Episcopale italiana al "fine di sostenere e promuovere, anche in collaborazione con altri enti e organismi, la dimensione missionaria della comunità ecclesiale italiana". Compito di Missio è anche quello di coordinare l'azione delle diverse realtà che sul territorio nazionale si occupano di missioni.

L'azione della fondazione si rivolge anche ai ragazzi, chiamati a prendere coscienza dei bisogni del mondo. Per questo l'istituzione di una Giornata missionaria dei ragazzi che, quest'anno, ha come tema Poveri come Gesù. Per l'occasione è stato composto un inno, scritto da Don Gaetano Borgo, Umberto Sansovini e Massimo Barbieri e la realizzazione del videoclip, presentato nei giorni scorsi, è stata affidata alla parrocchia San Salvatore di Casalbordino. La parrocchia casalese ha affidato la produzione alla Cortò Factory Image, con la regia di Simone D'Angelo e la direzione della fotografia di Costanzo D'Angelo. Il video, girato sulla costa vastese (la location scelta sono i Bagni Vittoria), vede come protagonisti i ragazzi della Parrocchia San Salvatore che si "sporcano" le mani per arrivare, alla fine, a dipingere una croce che il pittore fissa in cima ad uno scoglio.

In questa giornata "si raccolgono anche offerte per una grande colletta missionaria, in contemporanea in tutto il mondo - si legge sul sito di Missio-. I soldi che donerete verranno destinati a progetti di educazione e sviluppo nel Sud del mondo. Per i bimbi meno fortunati e per quei ragazzi che un domani potranno a loro volta contribuire a migliorare questo nostro mondo".