Seconda sfida del 2016 per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket nel giorno dell'Epifania che sancisce l'inizio del girone di ritorno. Al PalaBCC di via dei Conti Ricci (mercoledì 6 gennaio - ore 18) arriverà il Quarta Caffè Monteroni per una sfida che i biancorossi non possono sbagliare. Nella tabella di marcia della Vasto Basket dal trittico natalizio, Valmontone-Bisceglie-Monteroni, ci si aspettavano 4 punti fondamentali in chiave salvezza. Sfumata l'occasione di conquistare la prima vittoria esterna tre giorni fa a Bisceglie, i vastesi dovranno necessariamente battere i pugliesi per restare in corsa per la permanenza nella categoria.

Con uno sguardo al calendario, al termine della 16ª giornata Ierbs e compagni, battendo il Monteroni, potrebbero agganciare il terzetto formato da Martina, Taranto e Mola (o almeno un paio di queste), chiamate a sfide difficili in questo 6 gennaio da vivere sul parquet. Sarebbe un'ulteriore boccata d'ossigeno per gli uomini di coach Luise per iniziare con il piede giusto un girone di ritorno infuocato.

Teddy Bear Toss. In un giorno di festa viene riproposta anche dal mondo del basket l'iniziativa di solidarietà importata dagli Usa. A tutti gli spettatori che arriveranno al PalaBCC viene chiesto di portare un peluche da donare al reparto pediatria dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. I doni, però, non saranno lasciati all'ingresso del palazzetto ma verranno lanciati dagli spalti sul parquet al primo canestro segnato durante l'incontro. Una colorata e simpatica interruzione del gioco per dedicare qualche minuto a sostenere le attività del reparto in cui sono ricoverati tanti bambini che necessitano di cure.