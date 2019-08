Le feste natalizie sono ormai quasi finite e nel Campionato di Eccellenza abruzzese si tornerà in campo questo mercoledì 6 gennaio per disputare la prima giornata del girone di ritorno. La capolista Vastese, dopo aver chiuso prima in solitaria il girone d’andata, è pronta a riniziare subito forte e ad affrontare un Pineto ancora scottato dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia con il San Salvo. Una sfida tutt’altro che semplice. Tornare in campo dopo le feste non è mai facile, soprattutto se lo si fa dovendo sfidare una formazione di livello come quella di mister Donatelli.

Il Pineto- se pur con il morale davvero basso- arriverà all’Aragona per vincere e conquistare i tre punti così come fece in casa nella prima giornata della stagione, aiutato dall’ingenuità di Cattafesta che però nelle successive giornate ha trovato poi il modo di farsi perdonare. Non sarà solo una giornata dedicata al big match tra la formazione vastese e quella di Cacciatore e compagni, perché in occasione della sfida di domani verrà intitolata- prima del fischio d’inizio- la tribuna centrale all’avv. Federico De Mutiis. Verrà scoperta la targa alla presenza dei dirigenti biancorossi che, in questi ultimi mesi, si sono adoperati affinché quest’intitolazione fosse resa possibile. Alla cerimonia iniziale saranno presenti i famigliari dell’avvocato e l’assessore allo sport Masciulli. Ci si aspetta una calorosa partecipazione dei tifosi biancorossi, quella che sino ad ora non è mai mancata. Per la gara di domani la scoietà ha reso noto che il costo del biglietto in curva sarà di 7,00 euro anziché 5,00 e quello della tribuna 10,00 euro anziché 8,00. "Questo perché insieme al biglietto di ingresso- si legge nella nota dei dirigenti vastesi- ne verrà consegnato anche uno della lotteria biancorossa la cui estrazione avverrà subito dopo la gara. Alle 18.00 infatti, nei locali adiacenti agli spogliatoi, verrà effettuato il sorteggio dei biglietti vincenti a cui potranno assistere tutti coloro che lo vorranno. Gli stessi saranno poi pubblicati sul sito ufficiale della società e ne sarà data info anche tramite gli organi di stampa".

Alla vigilia di questo match i dubbi sulla formazione che scenderà in campo dal primo minuto sono diversi e soprattutto riguardano il modulo. L’allenatore biancorosso Colavitto potrebbe riproporre il tridente offensivo formato da Tarquini, Iaboni e Giansante e a quel punto Marfisi- indisponibile nell’ultima giornata col Sambuceto per infortunio- partirebbe dalla panchina, con a centrocampo D’Alessandro Di Pietro e Balzano. Se così non fosse, l’altra opzione potrebbe essere il solito 442 che lascerebbe in panchina uno dei tre attaccanti prima citati e Marfisi potrebbe partire dall’inizio. C’è anche da prendere in considerazione l’ipotesi Della Penna titolare, nelle ultime giornate lasciato in panchina per scelta tecnica. Insomma, le soluzioni sono diverse e mister Colavitto in queste ultime due settimane ha avuto modo di scegliere quale di queste adottare per la super sfida con il Pineto. In difesa l'allenatore biancorosso non avrà a disposizione Luongo ancora acciaccato, mentre mancheranno all'appello anche Persichitti e Benvenga. Solo domani si saprà quale sarà l’undici titolare. Una cosa è certa: partire con il piede giusto nel nuovo anno è l’obiettivo dei biancorossi, per confermarsi in testa alla classifica e continuare a guardare tutte dall’alto.