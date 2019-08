Ambientato nella Cripta di San Cesario Martire, chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto, si è tenuto il 3 gennaio alle 19, “Natale Medievale – Musiche del Sacro” Concerto dell'Ensemble di musica medievale Stella Nova. “In epoca medievale, in una società per la quale il tempo della vita comune era scandito dal passare dei giorni, dove il sole e la luna erano le uniche testimonianze visive dello scorrere del tempo, oltre al ruotare ciclico delle stagioni, il Natale si presentava come fondamentale punto di riferimento".

Il programma del concerto, impostato come “percorso” nella Natività (Annunciazione, Nascita, Re Magi) con brani musicali di scrittura medievale strettamente legati alla Nascita, ha riscosso notevole successo da parte del foltissimo e attento pubblico che ha potuto apprezzare, oltre alla bellezza dei brani proposti, anche la suggestione e la bellezza della (appena restaurata) Cripta di San Cesario Martire.

I brani proposti: Sonet Rex Ecclesiae (Cividale del Friuli_sec. XIII); Oh, Virgo Splendens (Llibre Vermell de Montserrat_sec. XIV); Angelus ad Virginem (anon. Inglese_sec. XIII); Edi beu thu (anon. Inglese_sec. XIII); Ductia (anon. Inglese_sec. XIII); Rosa das Rosas (Cantìgas de Santa Maria_sec. XIII); Verbum caro factum est (Lauda_sec. XV); Verbum bonum et suave (sequenziario Domenicano_sec. X); Ductia2 (anon. Inglese_sec. XIII); Stella Splendens (Llibre Vermell de Montserrat_sec. XIV); Pois que dos Reys (Cantìgas de Santa Maria_sec. XIII); Alle psallite cum luya (codice Montpellier_sec. XIII); Cuncti simus concanentes (Llibre Vermell Montserrat_sec. XIV).

I musici di Stella Nova: Paola Stivaletta (flauti diritti, clavisimbalum, symphonia, voce), Peppino Forte (liuto, symphonia, voce), Roberto D'Alessandro (salterio, percussioni, voce), Alessandra Santovito (canto, traversa medievale, percussioni), Francesco Forgione (arpa, percussioni), Domenico Mancini (viella).

Coro: Serena D’Adamo, Martina Di Bussolo, Sergio Aliprandi, Daniele Esposito, Daniele Muratore, Giuseppe Zinni.

Foto di Costanzo D’Angelo (Occhio Magico)

riceviamo e pubblichiamo