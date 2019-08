Un brutto spavento e qualche lieve contusione. E' andata bene ai due giovani che oggi pomeriggio viaggiavano sull'automobile ribaltatasi lungo il tratto Vasto-Cupello della strada provinciale 181.

L'incidente è avvenuto attorno alle 15,15 in territorio di Cupello, quando ala vettura ha improvvisamente perso aderenza con l'asfalto e si è rovesciata. Per prestare i necessari soccorsi, sono giunti sul posto i vigili urbani e un'ambulanza. Ma i ragazzi erano riusciti a uscire sulle loro gambe dall'abitacolo, come accertato dal 118. Per fortuna, se la sono cavata con pochi graffi.