Iniziano oggi i saldi invernali in Abruzzo. Il consorzio Vasto in Centro che riunisce i commercianti del centro storico, promuove l'apertura straordinaria nei giorni festivi con l'iniziativa Fai un saldo in centro. "Mercoledì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, e domenica 10 gennaio, i negozi saranno aperti dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 alle 20 - spiega il presidente Marco Corvino -. Il Consorzio auspica che questa iniziativa possa essere un ulteriore richiamo per coloro che in diverso modo vorranno approfittare dell'accoglienza della nostra città nei giorni finali delle festività natalizie".