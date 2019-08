Teatro Rossetti stracolmo per la serata a scopo benefico a sostegno dell'inclusione sociale organizzata dall'Anfass Vasto e dal Consorzio Matrix, con il patrocinio della Prefettura di Chieti, Comune di Vasto. In apertura, gustoso "aperitivo etnico" a cui è seguito il suggestivo spettacolo "I sogni non dormono mai", realizzato da un'idea di Valentina Di Petta.

Dopo la proiezione di un video riassuntivo delle attività congiunte realizzate dalle due associazioni, il palco del Teatro Rossetti si è animato con suoni, colori e musiche dei più diversi tipi. Dalla voce soprano di Chiara Muratori, accompagnata al piano da Marilina Del Bianco, ai versi di Patrizia Angelozzi e alle esibizioni dei ragazzi di Anffas e Consorzio Matrix, del gruppo Sweet Africa con Luca Raimondi, SpettacoLab e Pims.

A conclusione di serata i saluti istituzionali da parte del vice prefetto Luciano Conti, del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, di Paola Mucciconi, presidente Anffass Vasto, e Simone Caner del Consorzio Matrix.