Le associazioni Pro Loco di Guilmi, Tufillo e Scerni sono state ammesse a finanziamento da parte della Regione Abruzzo. I fondi – Par-Fsc Abruzzo 2007-2013 - Linea di Azione 1.3.1.b – per le tre Pro Loco del Vastese sono destinati a manifestazioni specifiche e così ripartiti: 7.500 euro per la "Sagra della ventricina di Guilmi e Vivi Guilmi", 7mila euro per la "Valorizzazione e implementazione delle manifestazioni escursionistiche lungo il sentiero Maurizio Salvatore (Tufillo)" e 7.208,98 euro per "Saperi e sapori della transumanza (Scerni)".

Complessivamente, è di un milione l'importo destinato a 80 associazioni sul territorio regionale che hanno risposto all'avviso pubblico "Pro Loco e Turismo". Nei giorni scorsi il presidente Luciano D'Alfonso così ha commentato la relativa delibera di giunta: "L'obiettivo è di generare sul territorio manifestazioni culturali che fungano da attrattore turistico in periodi particolarmente importanti per il turismo regionale. La Regione Abruzzo ha naturalmente pensato alle Pro loco per arrivare direttamente sui territori per garantire servizi turistici e di accoglienza ai visitatori. Da qui il bando pubblico che finanzia manifestazioni storiche e culturali che abbiano a riferimento il territorio di appartenenza della Pro loco. I fondi destinati alle Pro loco sono a fondo perduto".