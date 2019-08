Organizzata dal M.A.S.C.I., il Movimento Adulti Scout di Vasto, la mostra dei Presepi in miniatura, giunta quest'anno alla ventunesima edizione, è ormai diventata un appuntamento fisso del Natale. Oltre 110 i presepi in gara, esposti nel salone della Parrocchia San Giovanni Bosco, divisi in tre categorie, scuole elementari, scuole medie e adulti, realizzati tutti rigorosamente entro i 30 centimetri in larghezza, lunghezza e altezza, votati direttamente dai visitatori, mentre una giuria esterna valuterà e premierà i presepi più originali, in base all’età dell’autore.

Ogni anno i ragazzi continuano a stupire per la loro creatività nel realizzare presepi sempre originali. Il segreto è avere buona volontà, un po' di tecnica e tanta fantasia nel trasformare qualsiasi tipo di materiale in personaggi della Natività: dalle pietre alla pasta confezionata, dalle stoffe ai bottoni, dalla pasta di sale alle noci, dai confetti alle cannucce in plastica, dai colori a pastello alle bandierine, dai melograni a qualsiasi altro tipo di materiale di scarto. Presente alla mostra anche un bel presepe realizzato da alcuni ospiti della Casa Circondariale di Vasto.

