Il nuovo anno porta una vittoria alla Pro Vasto Femminile. Le ragazze dei mister Bellisario e Giuliani hanno battuto il Pizzoli nel recupero della 9ª giornata del campionato di serie C, partita che la società biancorossa aveva accettato di rinviare a causa delle defezioni che avrebbero impedito alle avversarie di scendere in campo con 11 giocatrici. Ieri è però arrivato un successo che mancava addirittura dal 25 ottobre, 2ª giornata di campionato a Trivento. Le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo.

A sbloccare il punteggio è stata Cicala, dopo 10 minuti di gioco della ripresa. Il raddoppio porta la firma di Anna Mazzatenta, andata in gol ad un quarto d'ora dalla fine. A chiudere i conti la rete di Nicole Di Francesco a 5 minuti dal fischio finale. Da segnalare per la squadra del presidente Tumini il buon esordio tra i pali di Sara Ferretti e il ritorno in campo di Cristina Calvano, gocatrice di qualità ed esperienza, che sarà molto utile per il prosieguo del campionato.

Con questo successo la Pro Vasto muove la sua classifica e si prepara ad affrontare, domenica 10 gennaio, l'Aquilana.