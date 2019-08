Ieri, 3 Gennaio 2016, la polisportiva San Gabriele si è pregiata di avere ospite il maestro Giovanni Maddaloni. Come sempre, il notissimo maestro di judo, nonostante i suoi innumerevoli impegni lavorativi, non è mancato a presenziare all' esame per il passaggio di cintura degli allievi del maestro Aniello Vastola. Dopo il suo ingresso emozionante ha salutato tutti i genitori augurando il buon anno ed ha coordinato l' esame pratico dei ragazzi, i quali, per ordine di cintura si sono confrontati con gli istruttori (cinture marroni e nere).

Al di là degli sguardi commossi e pieni di orgoglio dei genitori che osservavavo i propri figli emozionati, il maestro con un mix di serietà e simpatia, di carisma ed empatia, non ha mancato di dare spunti sui quali riflettere. Bellissimi sono stati i suoi insegnamenti di vita paterni e le riconferme a chi ha scelto questo sport fatto di sani principi.

Ogni genitore si è sicuramente augurato che il proprio figlio continui a praticare questo sport in futuro, che come egli stesso ha spiegato lo svilupperà fisicamente e muscolarmente, ma soprattutto getterà le basi per ragazzi migliori, i quali "impareranno a cadere per poi rialzarsi, sapranno aspettare con pazienza ed al momento giusto batteranno l' avversario sempre trattandolo con rispetto, e perseveranno sempre per realizzare i loro sogni più ambiti...magari cinti proprio da una bella cintura nera!".

