Tutto è bene quel che finisce bene . L’epilogo del film ‘Finale di Coppa Italia’ stavolta ha un avuto un lieto fine. L’U.s. San Salvo si è aggiudicata la coppa tanto attesa e inseguita sin dalle prime battute di questa stagione, rivendicando così la sconfitta ai rigori dello scorso anno [LEGGI]. Protagonisti indiscussi i giocatori biancazzurri che ieri ad Ortona oltre alle proprie doti tecniche e atletiche, hanno messo in campo quel qualcosa in più che alla fine li ha ripagati dei sacrifici fatti. Quel qualcosa in più arrivato dal cuore e spinto dal coraggio, servito dalla gioia a fine partita e dalla festa in città per il successo ottenuto.

Una notte di festa ha accompagnato i tifosi biancazzurri che, al rientro della squadra, si sono fatti sentire nel lungo corteo per le vie del centro. Per i ragazzi di mister Rufini i meritati applausi seguiti da una lunga serata di felicità, prima di dover pensare alla prossima gara (mercoledì 6 gennaio in casa con il Sambuceto). Per quanto riguarda il proseguo in questa competizione, l’U.s. San Salvo affronterà negli ottavi di finale nazionali la vincente regionale molisana. Sino ad ora sono giunte alle semifinali Sesto Campano, Venafro, Tre Pini Matese e Vastogirardi. Una di queste sarà la prossima avversaria dei salvanesi. A San Salvo ora non si smette di credere al sogno serie D che potrebbe tramutarsi in realtà con un primo posto nazionale in questa competizione, oppure attraverso una rimonta in campionato che varrebbe quasi come un miracolo.