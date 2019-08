"Siamo in prima linea nella lotta contro i reati ambientali e perseguiremo con severità, nel rispetto delle leggi, chiunque si renda responsabile di atti contro il decoro urbano e la civile convivenza". Così il sindaco Luciano Lapenna, commentando l’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Vasto a seguito della scoperta di due discariche abusive in località Sant'Antonio, nei pressi del recinto della ex zona militare e in via Luci in prossimità del ponte autostradale.

"A seguito del sopralluogo di questa mattina, insieme ai funzionari dell’Ufficio Ecologia del Municipio cittadino, - ha spiegato Lapenna - ho constatato la presenza di rifiuti lapidei, elettronici e di varia natura gettati abusivamente in barba alle leggi e alla civile convivenza. Dall’esame dei rifiuti sono emersi chiari indizi che possono far risalire agli autori del fatto, pertanto, ho presentato immediatamente e senza indugi un esposto alla Procura della Repubblica di Vasto e una denuncia al locale Comando di Polizia Municipale, ciò al fine di risalire all’identità dei colpevoli e poterli condannare. È inaccettabile che qualcuno possa pensare di rovinare l’immagine della nostra città con atteggiamenti incivili e contrari alla buona educazione e al rispetto delle regole. Invito tutti i cittadini a segnalare alle autorità competenti le discariche abusive e denunciare i colpevoli".