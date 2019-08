La Coppa Italia del Campionato d'eccellenza abruzzese viene alzata dal San Salvo. Ad Ortona i biancazzurri vincono 2-1 contro il Pineto e regalano questo successo ai propri tifosi, rivendicando l'amara sconfitta dello scorso anno con la Renato Curi Angolana ai rigori. Decisivi i gol di Marineli (1-1 al 42') e Di Ruocco, quest'ultimo dal dischetto ha realizzato il gol vittoria. La festa dei biancazzurri può avere così inizio.

Le foto della partita [CLICCA QUI]

Le immagini della festa in campo[CLICCA QUI]

e quelle dell'arrivo a San Salvo [CLICCA QUI]

Il VIDEO della vittoria [CLICCA QUI]

La partita - A quasi un anno esatto dalla sconfitta ai rigori con la Renato Curi Angolana, l’U.s. San Salvo torna al Comunale di Ortona per affrontare in finale il Pineto degli ex Antenucci e Cattenari- entrambi in campo dal primo minuto. Dopo l’ingresso in campo delle due squadre ed il minuto di silenzio osservato per la scomparsa di alcuni giorni fa del presidente della Torrese, la partita ha inizio. Neanche il tempo di poter carburare ed il San Salvo subisce gol. È Antenucci al decimo a realizzarlo senza esultare per rispetto della sua ex squadra. La rete del numero sette del Pineto è arrivata dopo un contropiede fatto partire da Ndiaye. Cacciatore davanti alla porta ha servito il compagno che non poteva sbagliare. Otto minuti più tardi il San Salvo prova a reagire, ma il colpo di testa in area di Marinelli è debole e viene bloccato senza problemi da Cattenari. Al 20' tiro di Di Ruocco dal limite, out sul fondo alla sinistra del palo. San Salvo ci crede e vuole trovare il pareggio. Al 32' cross in area di Di Ruocco, colpo di testa di Ianniciello che finisce fuori di un soffio. 38' punizione insidiosa di Antenucci da distanza proibitiva. Smanacciata di Cialdini e palla in corner. Al 42' arriva il pareggio dei biancazzurri: Marinelli, servito da Colitto in area la butta dentro e va a festeggiare sotto al settore dei tifosi della sua squadra. Durante minuti di recupero Colitto dal limite prova a trovare il raddoppio, ma la sua conclusione termina sul fondo. Squadre negli spogliatoi.

La ripresa ha inizio con il Pineto subito pericoloso in attacco. I sansalvesi si salvano grazie all’intervento difensivo di Conte che anticipa il tentativo di Antenucci in area e allontana il pericolo. Al cinquantasettesimo Marinelli ha una buona opportunità in area, ma il suo tentativo viene respinto da Cattenari. Al 68' Pineto prova a tornare in vantaggio con Antenucci. In area sulla destra l'attaccante non riesce a coordinarsi come vorrebbe ed il suo tentativo finisce alto sopra la traversa. Al 74' entra Mastrojanni al posto di Ferrante tra le fila del San Salvo. Sei minuti più tardi arriva l’episodio che potrebbe cambiare la gara. Orta commette fallo di mano sul tiro di Ianniciello e l’arbitro non ha dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto va Di Ruocco che spiazza Cattenari, si leva la maglia e va ad esultare insieme ai suoi compagni sotto ai propri tifosi (2-1). Passano i minuti e, nonostante i tentativi del Pineto alla ricerca del gol del pareggio, arriva il triplice fischio e la festa del San Salvo può avere inizio.

U.s San Salvo-Pineto Calcio (2-1)

reti: Antenucci 10’(P), Marinelli 42’, Di Ruocco 80’ (SS)

ammoniti: Ramundo (SS), Cacciatore, Maloku (P)

U.s. San Salvo: Cialdini, Felice, Ramundo, Triglione, Ianniciello, Conte, Ferrante (74’ entra Mastrojanni), D'Aulerio, Marinelli, Di Ruocco (84’ Quaranta), Colitto; a disposizione: Monaco, Iuliani, Vicoli, Izzi, Consolazio. Allenatore: Rufini.

Pineto Calcio: Cattenari, Maloku, Ferretti, Rachini, Stacchiotti, Fruci, Antenucci, Colleluori, Orta, Cacciatore, Ndjaje; a disposizione: Mazzocchetti, Antonini, Assogna, Camporesi, Ciminà, Di Donato, Sorgentone. Allenatore: Donatelli.