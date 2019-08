Questa mattina è scomparso Luigi Marchesani, 90 anni festeggiati la scorsa estate, capo stazione delle Ferrovie dello Stato in pensione. Una persona garbata ed affettuosa, con grande senso del dovere e affetto per la sua famiglia e le persone a lui vicine, non facendo mancare mai, nel corso degli anni, la sua collaborazione alle attività della parrocchia San Giovanni Bosco. Lunedì 4 gennaio, alle 10.30, si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Giovanni Bosco. Alla moglie Gilda, ai figli Marilise, Filippo e Mauro, ai nipoti e ai parenti tutti sentite condoglianze da parte della nostra redazione.