Vittoria sfiorata per la BCC Generazione Vasto Basket che, in casa dell’Ambrosia Bisceglie, regge fino a tre minuti dalla fine della partita e poi cede il passo agli avversari che conquistano così i due punti in classifica. Un buon impatto sul match da parte di Tracchi, già protagonista domenica scorsa insieme a Dipierro. Poi, nel finale, i biancorossi sono stati penalizzati dall'eccessivo carico di falli e dalla rimonta dei pugliesi. Si tornerà in campo già il 6 gennaio, con la prima giornata del girone di ritorno al PalaBCC contro il Monteroni. Nell'occasione la società biancorossa promuoverà il Teddy Bear Toss: al primo canestro del match gli spettatori lanceranno in campo peluche (portati da casa) da donare al reparto di pediatria dell'ospedale di Vasto.

La partita. Inizio subito positivo per la Vasto Basket, che piazza un mini-break da 7-0 (Di Tizio, Tracchi e tripla di Dipierro) che costringe i padroni di casa all’inseguimento. Il Bisceglie entra in partita e riesce ad ottenere un primo aggancio sul 20-20, con Grassi che dalla lunetta riporta i suoi avanti e poi ancora Dipierro, da tre, chiude il primo quarto 27-20. Il secondo quarto si apre ancora con i canestri dei biancorossi. Le triple di Ierbs e Grassi (intervallate dal libero di Jovancic) valgono il +9 (27-36) ma ancora una volta il Bisceglie ha la forza di ricucire sul 42 pari. Di nuovo vastesi in avanti, con Casettari e nel finale è Di Tizio (1 su 2 dalla lunetta) a dare il minimo vantaggio con cui si va negli spogliatoi (45-44 per la Vasto Basket).

Al rientro in campo c’è il primo vantaggio pugliese (46-45), prontamente respinto dalla tripla di Tracchi (46-48). La partita sale di intensità (il Bisceglie rimedia due tecnici) e la squadra di coach Luise cerca di mantenere i nervi saldi per restare il vantaggio. Gli ospiti salgono nuovamente sul +6 (tre liberi di Tracchi) e poi riscendono sul +1 per chiudere il quarto sul 61-57. Sono gli ultimi dieci minuti quelli decisivi per le sorti della sfida. E i padroni di casa riescono a rifarsi avanti, trovando prima il pari e poi il vantaggio, con quattro tiri liberi di Cecchetti (66-63), riuscendo anche ad incrementare il distacco che ad un minuto dalla fine è di 5 punti (68-63). Il punteggio non cambia più e alla sirena finale sono i padroni di casa ad esultare per la vittoria conquistata.

Ambrosia Bisceglie - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 68-63

Ambrosia Bisceglie: Torresi 14, Gambarota 12, Cecchetti 14, Zanotti 9, Cercolani 1, Chiriatti 3, Falcone 0, Carnicella ne, Ricchiuti ne, Drigo 15. Coach: Fantozzi

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Dipierro 6, Di Tizio 8, Jovancic 6, Casettari 13, Tracchi 16, Grassi 5, Marino ne, Ierbs 5, Pace ne , Cordici 4. Coach: Luise.

Tiri da 2: B 17/34 - V 12/23

Tiri da 3: B 5/19 - V 7/31

Tiri liberi: B 19/24 - V 18/24

Rimbalzi: B 39 (11A 28D) - V 24 (5A 19D)