Ormai l’attesa è quasi terminata. Domani alle ore 15:00 l’U.s. San Salvo scenderà in campo ad Ortona nella finalissima di Coppa Italia dove troverà di fronte il Pineto dell’ex Antenucci. In mattinata la squadra è partita in ritiro [LA PARTENZA] e intorno alle 9:30 si è allenata allo stadio di Ortona per la seduta di rifinitura. Rosa quasi al completo per mister Rufini- unico assente l'infortunato Di Pietro. I biancazzurri alloggeranno all’Hotel Villa Medici di Lanciano. Per ora si contano circa 150 biglietti venduti in prevendita, ma ci si aspetta l'arrivo di moltissimi tifosi in più del San Salvo domani.

Le premesse del match- A quasi un anno di distanza dalla sconfitta ai rigori con la Renato Curi Angolana [LEGGI], il San Salvo torna allo Stadio di Ortona per affrontare stavolta il Pineto Calcio. Il destino ha voluto che il palcoscenico della finalissima sarà lo stesso dell’anno scorso, ma i biancazzurri non vorranno di certo rivivere l’amarezza del 21 gennaio quando solo dopo la lotteria dei rigori, il successo in Coppa li fu negato e seguì un lungo silenzio stampa rotto solo a fine stagione. Una rivincita rispetto a quanto accaduto nel 2015 è ciò che vuole prendersi la società del presidente Di Vaira. Volti nuovi rispetto alla passata stagione ed un condottiero – mister Rufini- consapevole dell’importanza di questa partita [INTERVISTA A RUFINI]. Guardando al precedente in campionato (un 2-2 arrivato dopo il vantaggio di 2-0 iniziale di Marinelli e compagni), il valore delle due squadre è pressoché simile e a fare la differenza sarà la voglia di vincere e la grinta. Entrambe le formazioni hanno vissuto una prima parte di stagione non del tutto positiva. I ragazzi di mister Donatelli hanno raccolto 31 punti nelle prime diciassette giornate, sette in meno del Paterno e dieci punti in meno della capolista Vastese. Un bottino non poi così tanto ricco rispetto alle aspettative iniziali della società. Le quattro sconfitte collezionate pesano e non poco, così come gli altrettanti pareggi. Guardando al budget speso dalla società (uno dei più alti del girone), ci si aspettava qualcosina in più e sicuramente nel girone di ritorno questa squadra potrà dar fastidio alle due lì sopra- Paterno e Vastese (quest’ultima l’incontrerà mercoledì 6 gennaio all’Aragona).

Stesso valga- con le dovute differenze- per l’U.s. San Salvo che sino a questo momento ha pagato la poca freddezza sotto porta e diverse disattenzioni che, una squadra che vuole vincere un campionato, non posso permettersi. Ventisette punti in classifica sono pochi perché questa rosa poteva, a questo punto della stagione, stare tra le prime senza problemi. Nel calcio, però, contano i numeri ed i risultati e quelli il San Salvo deve ancora farli. Una vittoria in finale potrà rivelarsi la spinta in più per credere ancora in una rimonta che, se sarà tale, quasi potrà essere paragonata ad un ‘miracolo’. C’è ottimismo, ma allo stesso tempo è chiaro che la partita di domani si prefigura come un dentro-fuori nel quale fallire potrebbe essere quasi del tutto compromettente. Sulle spalle dei biancazzurri è poggiata una grande responsabilità: regalare la prima gioia del 2016 ad una piazza che non sta esitando nel dare il proprio supporto a questo gruppo. Vincere ad Ortona per non buttare via una stagione e continuare a sperare. Questo è il disegno che il San Salvo intende portare a terminare e a fermare la voglia di vittoria dei sansalvesi servirà un Pineto più aggressivo e intenso dei biancazzurri, perché Marinelli e compagni scenderanno in campo con il coltello trai denti.