"Come da tradizione, l'appuntamento con Giocattoli e Libri in MoVimento raddoppia durante le festività natalizie e, dopo il grande successo della prima tappa dello scorso 19 dicembre, torna in piazza Diomede domenica prossima, 3 gennaio".

Lo annunciano gli attivisti vastesi del Movimento 5 Stelle, che sottolineano: "Le numerose famiglie intervenute in occasione del primo appuntamento, provenienti da tutto l'Alto vastese e non solo, hanno mostrato una sensibilità spiccata verso i temi della solidarietà e dell'ambiente, partecipando con entusiasmo alla manifestazione e coinvolgendo i bambini nello scambio dei giocattoli e nel dono dei libri. Notevole successo ha riscosso anche l'originalissima iniziativa di addobbare un albero con i messaggi dei tanti cittadini che hanno voluto esprimere il loro desiderio per una nuova Vasto".

"Domenica prossima si replica, dunque, in occasione della festività dell'Epifania e il M5S rinnova l'invito a partecipare all’evento portando al gazebo, che verrà allestito in piazza Diomede dalle dieci del mattino alle otto di sera, libri e giocattoli anche usati, purché in buono stato, per scambiarli con giocattoli di altri bambini e con libri donati da tanti cittadini generosi".