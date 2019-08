Come ogni primo giorno dell'anno gli associati del sodalizio Invelaconoi Asd – che propone corsi vela su cabinati, costieri e d'altura – si sono ritrovati al Marina Sveva. Qui si sono imbarcati sulla barca a vela Coae De Veja, nel rispetto della tradizione.

"Anche se con temperatura coerente con il periodo e poco vento ca. 7/8 nodi – spiega il presidente Mario Miconi – abbiamo veleggiato nel golfo di Vasto brindando al nuovo anno. Il 2015 appena conclusosi è stato pieno di soddisfazioni ed eventi che hanno portato tante persone a frequentare i nostri corsi e ad avvicinarsi alla vela. Vasto è una bellissima cittadina che ha una lunga tradizione velica e con i nostri corsi vogliamo rendere la vela accessibile a tutti. Così iniziamo il 2016 con tanti progetti: un campionato primaverile che coinvolgerà le tre grandi realtà veliche del Golfo Adriatico, il Circolo Nautico Vasto, Marina Sveva e il Marina San Pietro di Termoli e poi tanti altri appuntamenti velici, oltre ai corsi di vela. Quella di uscire il 1° dell'anno è una tradizione che rispettiamo sempre sperando che sia di buono auspicio per il nuovo anno. Tutto lo staff di Invelaconoi augura a tutti gli appassionati di vela, del mare e non un 2016 con il vento in poppa".