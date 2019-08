"Nella giornata del 30 dicembre sono state firmate a Pescara le convenzioni tra la Regione Abruzzo e 27 Comuni per l’erogazione di contributi inerenti l’impiantistica sportiva. Fra questi, il Comune di Vasto, con l’assegnazione di 700mila euro per il campo di calcio sito nel quartiere San Paolo (da realizzarsi in erba sintetica) e il Comune di San Salvo per la palestra del polo scolastico di Via Ripalta".

Lo ricorda l'assessore all'Urbanistica del Comune di Vasto, Luigi Masciulli, che aggiunge: "Relativamente al Comune di Vasto, il consigliere di Forza Italia, Antonio Monteodorisio, con una nota di stampa, rivendica a sé stesso il merito del finanziamento (qui l'articolo). Relativamente al Comune di San Salvo, in altra nota di stampa, si attribuisce il merito alla capacità dell’amministrazione di attrarre finanziamenti (qui l'articolo). Dunque, da quanto è dato apprendere dalle notizie di stampa, relativamente allo stesso finanziamento ottenuto, per San Salvo vi è la bravura dell’amministrazione comunale, per Vasto vi è la determinante azione del consigliere Monteodorisio. Di bravura dell’amministrazione comunale di Vasto, neanche a parlarne!".

"Ma, come si dice, - continua Masciulli - nulla di nuovo sotto il sole, se è vero che, da un lato, il Comune di Vasto viene subissato di critiche per avere affidato un vero e proprio Piano Urbanistico (quello di recupero del Centro Storico) - dopo l’espletamento di regolare gara - al raggruppamento temporaneo di professionisti formato dal Prof. Pierluigi Cervellati (Università di Bologna e Venezia) e dall’Ing. Paolo Marino di Vasto, in quanto, si dice, l’incarico poteva e doveva essere affidato solo a professionisti locali; dall’altro, si elogia il Comune di San Salvo che, per due semplici decaloghi del decoro urbano, ha – da quanto è dato leggere sulla stampa - totalmente ignorato i professionisti locali, essendosi rivolto agli Architetti Davide Longhi (Università di Firenze) e Denis Bordigon (Urban Center di Bassano) e, addirittura, per la sola presentazione dello studio, al Prof. Domenico Patassini (Università Iuav di Venezia). Tornando al campo di calcio del quartiere San Paolo (per i cui lavori, il 31 dicembre vi è stata l’apertura delle buste e l’aggiudicazione), sappia, il Consigliere Monteodorisio, che il finanziamento è stato ottenuto solo ed esclusivamente grazie all’impegno, alla capacità e alla determinazione di questa amministrazione comunale".