È rimasto gravemente ferito a una mano M.I., 30enne di origine rumena ma residente a Scerni, che nel tardo pomeriggio è stato vittima di un incidente per un petardo che è esploso mentre lo stava maneggiando.

Il giovane è stato immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vasto, ma per le gravi ferite riportate è stata necessaria l'amputazione parziale della mano sinistra. La prognosi è di 40 giorni.

Per il resto, è stata una notte di Capodanno relativamente tranquilla, a parte alcuni interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, intervenuti per l'incendio divampato in un cassonetto dell'immondizia, probabilmente sempre a causa di petardi, e per l'incendio sviluppatosi all'esterno di un balcone di una abitazione privata.