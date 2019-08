Casavasto.it è un nuovo progetto per Vasto dove confluiscono 25 anni di esperienza maturata nel Primo Franchising Italiano e poi nel Primo Franchising Mondiale.

Un punto d' incontro per chi deve vendere e comprare casa a Vasto che, oltre alle collaborazioni nazionali ed internazionali, si avvale della collaborazione di tutte le agenzie che operano sul territorio al fine di porre in sinergia tutti gli aspetti positivi ed eliminare le criticità delle precedenti esperienze.

La parola chiave è Territorialità: Vasto per Vasto.

Per questo, Casavasto.it non intende creare il solito franchising immobiliare, ma si pone un obiettivo diverso e importante: far nascere sul territorio un punto di riferimento e collaborazione attraverso le competenze professionali presenti sul territorio stesso.

“Il futuro – spiega Luigi Cangianiello, di Casavasto.it - è nella collaborazione e nella condivisione. Facciamo cultura sui clienti, affinché si servano dell’agenzia perché facciano cultura sugli operatori del settore”.

Partnership con Credipass – Per consolidare ulteriormente il progetto, Casavasto.it ha creato una partnership con Credipass.

Credipass è più di una Banca, è il luogo giusto per ottenere la migliore consulenza in materia creditizia ed assicurativa.

Perché la consulenza non è tutta uguale. I Family Broker di Credipass sono professionisti dedicati che lavorano al fianco dei clienti analizzando preferenze ed aspettative selezionando i migliori prodotti di credito presenti in ogni momento sul mercato, costruendo coperture assicurative personalizzate a protezione della famiglia e degli investimenti.

Credipass ha la libertà e l’indipendenza per garantire ai propri clienti una scelta completa, un’ampiezza di possibilità che la singola banca non può proporre.

Alcuni dei servizi offerti da Credipass:

Mutui acquisto prima e seconda casa

Mutui per costruzione e ristrutturazione

Mutui Sostituzione e Surroga

Mutui per liquidità e consolidamento debiti

Prestiti Personali

Prestiti per Consolidamento Impegni

Cessioni del Quinto dello Stipendio o Pensione

Prodotti Assicurativi per la Famiglia, ramo Danni e Vita

Dove siamo e come contattarci – Puoi trovare Casavasto.it nella sede di via Giulio Cesare 6/A, oppure puoi contattarci ai numeri di telefono 0873 378432 e 329 1408553, o all’indirizzo e-mail info@casavasto.it. Per una consulenza online, visita il sito internet www.casavasto.it.

Offerta di Lavoro con partita iva: Per il nuovo progetto Casavasto.it cerca la collaborazione di n. due agenti ed una figura di addetto/a al Marketing, laureato/a in architettura o che si sta avviando alla professione, inviare la propria candidatura a: info@casavasto.it.

Casavasto.it,