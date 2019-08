Il nuovo anno nel tratto della rotatoria sulla Statale 16 inizia come è finito quello vecchio, con un'auto andata dritta. Stamattina una Range Rover che viaggiava verso Termoli ha "tagliato" la rotonda in territorio di San Salvo finendo prima sul marciapiede opposto e poi terminando la propria corsa dentro il canale di scolo; per l'autista, a quanto pare, non ci sono state conseguenze serie.

Il 2015 si era concluso con due incidenti nello stesso punto a distanza di qualche giorno: il 20 dicembre [LEGGI] e il giorno di Santo Stefano.

Sono invece stazionarie le condizioni del ciclista di Montenero di Bisaccia investito ieri sulla Statale Trignina sempre a San Salvo [LEGGI], per lui diverse fratture; l'uomo non è in pericolo di vita.