La Bcc Generazione Vincente Vasto Basket chiude il 2015 arrivando terza al Triangolare di Capodanno in quel di Termoli, potendo comunque sfruttare due buoni test con la squadra di casa (l’Airino Termoli) e la Cestistica Città di San Severo in vista dei prossimi impegni. Entrambe le sfide (mini partite da due quarti) sono state perse dai biancorossi che, nonostante la vittoria importantissima in campionato con Valmontone, continuano ad avere più di un problema da risolvere, soprattutto sotto canestro dove urge un contributo maggiore. È stato il giorno del saluto ad Antonio Brighi che lascia la maglia di Vasto per passare ad indossare quella di Ferrara in A2. Una partenza, quella del giovane playmaker di Ravenna, che arriva dopo una scelta presa di comune accordo con la società del presidente Spadaccini visto l’interessamento di Ferrara. Per quanto riguarda il triangolare tenutosi ieri al PalaSabetta, a salire sul gradino più alto del podio è stata la squadra di casa che è riuscita a battere prima i vastesi (43-34) e poi i ragazzi di coach Coen (46-41). Il 2015 della Vasto Basket si chiude qui con la speranza che nel 2016 i biancorossi riescano a conquistare la salvezza e mantenere così il proprio posto in serie B. Per far sì che questo avvenga, vista la partenza di Brighi, la società potrebbe muoversi sul mercato in cerca di un lungo che dia più sostanza sotto canestro.

L’Airino degli ex Marinaro e Di Lembo supera i biancorossi- Prima gara del torneo che vede contrapposti gli ex biancorossi Silvio Marinaro e Massimo Di Lembo ed i ragazzi di coach Luise. Una sfida che da una parte ha poco valore in termini di risultati, ma che propone diversi duelli interessanti. Di Tizio e Ierbs stavolta ritrovano i propri ex compagni da avversari e la partenza degli ospiti non è positiva. Il 9-4 di parziale iniziale permette all’Airino di prendere vantaggio e di chiudere poi avanti 27-24 il primo periodo. Nel secondo e ultimo quarto Vasto ha problemi di falli (Ierbs commette il suo quinto dopo pochi minuti), mentre Termoli prende il volo spinta dai canestri di Di Lembo e Marinaro. Sotto canestro i vastesi riescono a far arrivare la palla, ma Casettari più di una volta fa fatica a trovare il canestro, dimostrando allo stesso tempo di avere meno problemi attaccando il ferro in allontanamento, invece che cercare il contatto contro i lunghi avversari. Alla fine la mini-sfida termina 43-34 per il Termoli.

San Severo offre spettacolo e batte Vasto 35-22- Reduci entrambe da due vittorie importanti – i pugliesi nello scontro diretto al vertice col Falconara ed i vastesi nella sfida salvezza col Valmontone- i due quintetti si sfidano nuovamente, con l’ex di turno Antonello Ricci, anche lui reduce da una buona gara domenica scorsa (14 punti e 6 assist). I gialloneri fanno a meno di Quarisa (infortunato) e Ikangi (influenzato), ma la loro mancanza si sente poco contro i vastesi. La squadra di coach Coen esprime una pallacanestro ad alta intensità, con una gestione della circolazione di palla che fa invidia a molte squadre della categoria, alternando varie difese a zona e ad uomo, lasciando pochi punti di riferimento agli esterni avversari. Il primo quarto è comunque caratterizzato da un sostanziale equilibrio trai due team, ma a chiudere avanti è comunque San Severo (24-16). Nella seconda frazione di gioco la Vasto Basket non riesce a recuperare il distacco incrementato nei minuti successivi, perdendo anche la seconda gara di giornata (35-22). Dopo il suono della sirena arriva il momento di salutare Brighi, non entrato in campo e lasciato in panchina da coach Luise che non potrà più contare su di lui d’ora in avanti. Minuti preziosi invece per Andrea Marino.

Termoli a sorpresa batte la Cestistica- La terza ed ultima gara del Triangolare di Capodanno a Termoli vede sfidarsi da una parte i padroni di casa dell’Airino e dall’altra la Cestistica Città di San Severo. La partenza degli ospiti è perfetta: in attacco sia gli esterni che i lunghi trovano spazio per attaccare il canestro grazie all’ottima circolazione di palla. Nonostante nei minuti iniziali i gialloneri avevano dimostrato di poter chiudere la pratica senza problemi, con il passare dei minuti l’Airino è riuscita a trovare maggiore sicurezza, spinta dai canestri di Marinaro, Di Lembo e Bertinelli. Il primo periodo termina con i termolesi avanti 23-18. Dopo la risposta di carattere dei casalinghi, questi ultimi continuano a fare bene anche nel secondo quarto dove San Severo sembra aver perso la tranquillità dimostrata in precedenza e arriva addirittura sul -11 a tre minuti dalla fine (41-30). Successivamente la risposta dei ragazzi di coach Coen arriva ma non è quella da rimonta. Il margine di distacco rimane ampio e a poco servirà la tripla sulla sirena di Antonello Ricci, perché l’Airino riesce comunque a conquistare la vittoria (46-41) terminando il torneo avanti a tutte. Sulle qualità della Cestistica San Severo è quasi inutile ribadire quanto questo roster stia crescendo partita dopo partita, candidandosi senza paura ad essere una delle squadre in lotta per il titolo. Riguardo all’Airino Termoli, questa squadra è stata costruita per vincere il campionato e, se il rendimento non scenderà nel corso della stagione, Di Lembo and Co. non dovrebbero avere problemi a guardare tutti dall’alto. Interessante è stato rivedere in campo- stavolta da avversari- Ricci e Marinaro (ex compagni di squadra nelle giovanili della Vasto Basket prima e del Teramo Basket poi).

La Vasto Basket saluta Antonio Brighi- “Nella giornata odierna- ha scritto ieri in serata la società biancorossa- la BCC Generazione Vincente Vasto Basket e Antonio Brighi hanno deciso di rescindere consensualmente l'accordo che li legava per l'attuale stagione. Brighi salirà in serie A2 a Ferrara. Come da tradizione la Vasto Basket non ostacola i suoi giocatori quando si presentano importanti opportunità per la loro crescita sportiva. In questi mesi abbiamo apprezzato le qualità di Brighi, a cui rivolgiamo un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura con la canotta di Ferrara”.