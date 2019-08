Si è svolta ieri pomeriggio la prima edizione del Torneo di Capodanno organizzato dal Settore Giovanile del Cupello Calcio. Al Comunale dalle 15:00 in poi sono scesi in campo- oltre ai ragazzi della squadra di casa- i giovanissimi della Virtus Lanciano, del Pescara Calcio e della Bacigalupo Vasto, i quali si sono affrontati in mini-partite da venti minuti l’una. Una manifestazione fortemente voluta dei presidenti Giuseppe Giardino e Michele Mazzarella i quali hanno voluto organizzare questo torneo per chiudere al meglio il 2015, un anno molto soddisfacente per il settore giovanile rossoblù.

A salire sul gradino più alto del podio la squadra del Pescara Calcio, seguita da quella di casa del Cupello, della Virtus Lanciano e della Bacigalupo Vasto. Un torneo, terminato ieri nel tardo pomeriggio, che è servito alle squadre partecipanti per rimanere in pieno ritmo gara in vista delle prossime sfide di campionato. Un buon modo per salutare il 2015 e prepararsi a dare il benvenuto al nuovo anno. A seguire le parole di Alfonso De Filippis (Responsabile Area tecnica del Settore Giovanile del Cupello Calcio).