È stato necessario l'intervento dell'eliambulanza del 118 per trasportare all'ospedale di Pescara un ciclista di Montenero di Bisaccia che è stato investito da un'auto pirata che non si è fermata a soccorrere l'uomo (dalla descrizione dei testimoni pare si tratti di una Golf di colore scuro che nell'urto avrebbe perso uno specchietto retrovisore).

Il ferito si trovava insieme ad altri ciclisti lungo la statale 650 Trignina, in territorio di San Salvo, a poca distanza dallo svincolo autostradale, quando è stato investito da un'auto che non si è fermata a soccorrere l'uomo, che ha riportato diverse lesioni. È stata così allertata l'eliambulanza, che ha portato il ferito presso l'ospedale di Pescara. L'uomo, a quanto pare, è rimasto cosciente per tutto il tempo. Per effettuare in sicurezza le operazioni, il tratto di strada è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto, oltre al personale del 118, polizia stradale e carabinieri che stanno cercando l'auto pirata.