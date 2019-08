"Posso solo esprimere grande soddisfazione per i contributi assegnati finalmente dalla Regione Abruzzo al rifacimento del campo sportivo di San Paolo e, sostanzialmente, alla riqualificazione dell’area nel popoloso quartiere a nord della città". Questo il commento di Antonio Monteodorisio, consigliere comunale di Forza Italia, all’ufficializzazione dei 700mila euro che la Regione ha attribuito alla città di Vasto per realizzare le opere di recupero degli impianti sportivi del quartiere San Paolo.

"Finanziamenti che, come ben noto, - ricorda Monteodorisio nella sua nota - erano stati deliberati dalla Giunta guidata allora da Gianni Chiodi il 31 marzo 2014. L’8 luglio dello stesso anno, però, la Giunta D’Alfonso annunciava il blocco dei fondi e la riprogrammazione degli stessi. Una scelta che mi aveva lasciato sconcertato e per questo decisi di protocollare il 17 luglio come primo firmatario, insieme a Guido Giangiacomo ed altri colleghi consiglieri, una mozione in Consiglio comunale che impegnasse il sindaco e la maggioranza a convocare un tavolo di confronto con il Presidente della Regione D’Alfonso e con la Giunta Regionale per arrivare ad ottenere che quei fondi venissero impegnati per Vasto". Mozione che, in effetti, fu approvata dal Consiglio".

"Oggi - conclude Monteodorisio - quella forte sollecitazione trova finalmente un riscontro positivo, a significare che quando si fa della buona politica negli interessi della città si ottengono i risultati sperati".