Per il quarto anno consecutivo, a Capodanno la pista ciclabile Vasto-San Salvo ospiterà la EcoPasseggiata di inizio anno. L'iniziativa è organizzata da Rari Nantes in Gurgite Vasto, Lido Miramare, Podistica San Salvo, Podistica Vasto e Atletica Vasto.

Si tratta di "una ecopasseggiata di 6 chilometri tra le dune di Vasto Marina", spiegano gli organizzatori. Ritrovo e partenza alle ore 10,30 presso lo stabilimento Miramare, in via Libeccio, a Vasto Marina. Il percorso si snoderà verso sud fino a San Salvo Marina e ritorno. "A seguire ristoro e saluti per il nuovo anno e, per i più audaci, un tuffo in mare. L'evento è gratuito, non competitivo ed è aperto a tutti. Ogni partecipante è responsabile di se stesso prima e durante la manifestazione".