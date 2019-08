Rinviata a Monteodorisio l'intitolazione di un luogo pubblico alla memoria di Domenico Generoso. Traspare delusione dalle parole del figlio, Nicola, secondo cui "ancora una volta l'amministrazione ha dimostrato la poca sensibilità e il disinteresse totale all'intitolazione dicendo che il Comune intitolerà un luogo pubblico appena ne sarà realizzato uno nuovo, perché al momento il paese intero non dispone di luoghi idonei; allo stesso tempo, non sono disposti a cambiare nomi a strade già esistenti per non creare, giustamente, disagi ai residenti".

Motivazioni, queste, che non convincono Nicola Generoso: "Luoghi e strade ci sono e la loro intitolazione non creerebbe alcun tipo di disagio". Quindi l'appello rivolto al sindaco, Saverio Di Giacomo, agli assessori e ai consiglieri di maggioranza: "Perché tutta questa opposizione? Ricordo che mille persone chiedono l'intitolazione. Come fate ad affermare che non ci sono luoghi, se non avete neanche accettato le proposte fatte da qualche consigliere?".

Infine, "voglio ringraziare tutte le persone che hanno conosciuto Domenico Generoso e perciò hanno sostenuto questa iniziativa, mostrando la loro sensibilità e il loro affetto a distanza di 13 anni dalla sua scomparsa".