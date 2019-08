Cresce l’attesa a San Salvo per la finalissima di Coppa Italia del 3 gennaio ad Ortona. Giunti ormai alla fine del 2015, in casa U.s. San Salvo è tempo di fare un primo bilancio di quella che è stata la prima parte della stagione dei biancazzurri, chiamati tra pochi giorni a centrare un obiettivo che lo scorso anno, proprio ad Ortona, non venne portato a casa. Il destino ha voluto che il teatro di questa finale anche quest’anno sarà lo stadio di Ortona dove, solo dopo i rigori, la Renato Curi Angolana festeggiò il titolo regionale tra il dispiacere generale di Marinelli e compagni.

La prevendita dei biglietti è partita da qualche giorno e la società del presidente Evanio Di Vaira si sta muovendo per far sì che più persone possibili potranno gustarsi la partita in trasferta. A quasi un anno di distanza il San Salvo avrà la possibilità di conquistare quella coppa che non riuscì a portare in quel del Bucci a gennaio 2015 e per farlo dovrà battere un Pineto rinforzato dal mercato e dall’ex Andrea Antenucci. Di questo e altro ci ha parlato mister Danilo Rufini ai microfoni di zona locale.tv.