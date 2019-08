Calda, solare e mediterranea. Così, ieri sera, è risuonata la voce di Anna Maione nella sala Vittoria Colonna a Palazzo d’Avalos, interpretando un repertorio di canzoni napoletane universalmente note.

Lo spettacolo "A voce 'e notte Canta Napoli" è stata una superba occasione per riascoltare intramontabili successi riletti magistralmente da Anna Maione e dai musicisti che l’accompagnavano: al pianoforte Marilina Del Bianco, Giacomo Raimondo alla chitarra, Franco Menna ad un trascinante mandolino e Francesco Di Tizio con la sua struggente fisarmonica. La calda voce narrante del recital era di Antonio Cardone.

"Canto per passione, per amore verso la musica e la cultura partenopea", ha spiegato la Maione, napoletana verace e da anni impegnata in questa "missione" culturale. E così, il pubblico s’è tuffato insieme a lei e alla sua band in un viaggio caleidoscopico tra i maggiori successi della musica scritta all’ombra del Vesuvio: Torna a Surriento, ’A tazze ‘e cafè, Anema e core, Regginella, Luna rossa, Tu si na cosa grande, Dicitencelle vuje, Maruzzella, l’immancabile O sole mio, I’ te vurria vasà, Voce ‘e notte e tante altre splendide interpretazioni. Chiusura corale con una coinvolgente esecuzione de O sordato innamorato. Davvero un gran bello spettacolo. Complimenti ad Anna Maione… 'tu sì na cosa grande'.

Fabrizio Scampoli