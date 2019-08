È di origine dolosa l'incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri in via Spataro ai danni di un'auto parcheggiata in strada. Poco dopo le 23, infatti, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica sicurezza, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, in servizio di controllo del territorio, ha notato le fiamme che si stavano sviluppando da una Opel Corsa. Immediata è scattata la chiamata ai vigili del fuoco di Vasto, mentre gli stessi operatori del Commissariato hanno contenuto l'incendio con l'estintore in dotazione. A domare completamente l'incendio, i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo. Grazie al doppio intervento, il fuoco è riuscito a danneggiare solo la parte anteriore dell'auto.

Messa in sicurezza l'auto, sono scattate le indagini, che hanno già dato i primi frutti, ovvero il ritrovamento da parte degli operatori della polizia di Stato di una bottiglietta con residui di liquido infiammabile, presumibilmente utilizzata per appiccare l'incendio, evidentemente di natura dolosa. L'auto, una Opel Corsa, è di proprietà di un uomo del posto, ma in uso al figlio, quindi gli investigatori dovranno capire chi dei due si volesse colpire. Comunque gli stessi investigatori escludono che si possa trattare di un episodio legato alla criminalità organizzata: più probabilmente si è trattato di un "dispetto" per futili motivi. Ad ogni modo le indagini vanno avanti e nelle prossime ore saranno analizzati i filmati della videosorveglianza delle zone vicino al luogo dell'incendio.