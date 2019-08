Si svolgerà venerdì 1 gennaio alle 16.45 la cerimonia di apertura della Porta Santa presso la Basilica della Madonna dei Miracoli, a Casalbordino, una delle 4 sedi scelte nella diocesi di Chieti-Vasto per le celebrazioni del Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco. "Il rito - spiega una nota del Comune di Casalbordino - , avrà inizio alle ore 16.45, con l’accoglienza dei fedeli in piazza Giovanni Paolo II , in fondo al viale della Basilica, nei pressi della Porta della Pace. Da lì, processionalmente, ci si sposterà in Basilica, procedendo all’apertura della Posta Santa della Misericordia (Porta di San Benedetto), da parte del Padre Abate Romano Cecolin. A seguire la celebrazione eucaristica".

Alla celebrazione saranno presenti il sindaco di Casalbordino Remo Bello, gli amministratori comunali e le autorità civili e religiose. "Per la prima volta nella storia, fortemente voluto da Papa Francesco, è stato istituito il Giubileo diffuso, da vivere nelle periferie geografiche ed esistenziali, investendo le cattedrali e le concattedrali di tutto il mondo del ruolo di sedi giubilari. Il Giubileo straordinario della Misericordia voluta dal papa, riveste per l’Abruzzo una grande importanza, con 23 Porte Sante che verranno aperte su tutto il territorio".