Ci sono volute ore di lavoro per domare definitivamente l'incendio divampato ieri a Schiavi d'Abruzzo. Il rogo – come scrive l'Eco dell'Alto Molise [LEGGI] – è partito una prima volta in località Crocella, nelle vicinanze della Provinciale che collega il centro abitato alla Statale 650, poco dopo le 19 incenerendo un'ampia porzione di macchia mediterranea; per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Agnone.

L'allarme però è scattato nuovamente nel cuore della notte, intorno alle 3, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno segnalato la ripartenza del fuoco. Sul posto è quindi arrivata una squadra di pompieri di Vasto. Dopo ore di intervento, all'alba, l'incendio è stato definitivamente domato. Sull'origine del rogo sono forti gli indizi che fanno pensare alla matrice dolosa: le fiamme pare siano partite nel bel mezzo della vegetazione, lontano dalla strada, difficile pensare all'autocombustione.

FOTO DELL'ECO DELL'ALTO MOLISE