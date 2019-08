È stato ritirato il punto più atteso del Consiglio comunale che si è svolto questa mattina presso l'Aula "Vennitti" del Comune di Vasto, ovvero quello relativo all'approvazione definitiva del Piano di recupero della Città Storica, il cosiddetto Piano Cervellati. Il sindaco, infatti, ha spiegato che è stato chiesto un parere in merito alla Regione Abruzzo che ha "autorizzato" l'amministrazione comunale a procedere direttamente con l'approvazione in Giunta, senza il passaggio in Consiglio comunale. Da qui il ritiro dell'ordine del giorno, che evidentemente ha lasciato insoddisfatti i rappresentanti dell'opposizione.

Nella stessa seduta è stata anche approvata l'integrazione alla delibera Consiliare n. 48 del 2012 sul Piano Commercio che estende il recepimento della legge in materia riguardante l'abbattimento dei volumi anche per gli usi complementari previsti dal Piano regolatore vigente sulle zone commerciali.

All'interno della stessa seduta, si è svolta la cerimonia di intitolazione della tribuna dello stadio Aragona all'avvocato Federico De Mutiis, storico e indimenticato presidente della Pro Vasto dal 1964 al 1969, gli anni d'oro della storica promozione nella Serie C unica.